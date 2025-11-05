Langjährige Bitcoin-Besitzer haben in den vergangenen vier Wochen rund 400'000 Bitcoin verkauft – ein Abfluss im Wert von etwa 45 Milliarden Dollar, der den Markt aus dem Gleichgewicht gebracht habe, sagt Markus Thielen, Chef von 10x Research. In den letzten 24 Stunden wurden laut dem Marktbeobachter CoinGlass etwa 2 Milliarden Dollar an Kryptopositionen liquidiert – im Vergleich zu den 19 Milliarden Dollar an Zwangsverkäufen während des Crashs im Vormonat ein eher moderates Volumen.