Der Preis von Bitcoin fällt in der Spitze um 7,5 Prozent unter die Marke von 84'500 Dollar und weitet damit die Verluste nach dem grössten monatlichen Rückgang seit dem Krypto-Crash im Jahr 2021 aus. Bitcoin hat im November mehr als 18'000 Dollar an Wert verloren; das war der grösste Einbruch seit Mai 2021, als eine Reihe von Kryptowährungen einbrachen.