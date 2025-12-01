Die Titel des Bitcoin-Käufers Strategy brechen mehr als acht Prozent ein, nachdem das US-Unternehmen wegen der schwachen Entwicklung der umsatzstärksten Kryptowährung seine Gewinnprognose für 2025 gesenkt hat. Auch die Kryptobörse Coinbase und Krypto-Miner Riot Platforms verbilligen sich um rund sechs Prozent.
Der Preis von Bitcoin fällt in der Spitze um 7,5 Prozent unter die Marke von 84'500 Dollar und weitet damit die Verluste nach dem grössten monatlichen Rückgang seit dem Krypto-Crash im Jahr 2021 aus. Bitcoin hat im November mehr als 18'000 Dollar an Wert verloren; das war der grösste Einbruch seit Mai 2021, als eine Reihe von Kryptowährungen einbrachen.
(Reuters)