Die älteste und bekannteste Kryptowährung wurde am frühen Nachmittag auf der Handelsplattform Bitstamp bei 66'700 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Morgen. «Nach Erreichen der psychologischen 70.000-Dollar-Marke machen Marktteilnehmer am Kryptomarkt zunächst Kasse», kommentierte Analyst Timo Emden von Emden-Research das Geschehen. Zudem dürften sich die Anleger vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am Mittwoch mit Käufen zurückhalten.