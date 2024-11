Für institutionelle Anleger, die nur in zugelassene Produkte investieren dürfen, eröffnete sich eine neue Anlageklasse. Das Angebot wurde rege genutzt. In den iShares Bitcoin Trust ETF sind per 17. Oktober 25 Milliarden Dollar geflossen. Die zweitgrösste Kryptowährung Ether kam Ende Juni mit dem iShares Ethereum Trust ETF dazu. 1,1 Milliarden Dollar sind mittlerweile in dieses Gefäss investiert.