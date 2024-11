«Sollte Trump wie angekündigt den in Bezug auf Bitcoin und Co restriktiv eingestellten SEC-Vorsitzenden Gary Gensler entlassen und durch eine kryptofreundliche Personalie ersetzen, dürften die regulatorischen Daumenschrauben gelockert werden», schreibt Emden. Allerdings sei zweifelhaft, ob die Versprechen von Trump, tatsächlich auch umgesetzt würden. «Die Messlatte ist bereits äusserst hoch und das Enttäuschungspotenzial in diesem Zusammenhang ausgeprägt.»