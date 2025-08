Im frühen Handel kostete die älteste und bekannteste Digitalwährung auf der Handelsplattform Bitstamp rund 115.500 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Am Donnerstag war der Bitcoin ab dem späten Nachmittag unter Druck geraten und in den Stunden bis Mitternacht um rund 3.000 Dollar abgesackt und dabei auch zeitweise unter die Marke von 115.000 Dollar gefallen.