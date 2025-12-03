Der Kurs der ältesten und bekanntesten Kryptowährung kletterte im frühen Handel fast bis auf 94.000 Dollar und damit auf den höchsten Stand seit Mitte November. Das Niveau konnte der Bitcoin nicht ganz halten, war gegen 9 Uhr aber mit rund 93.000 Dollar immer noch rund 1.000 Dollar mehr wert als am Vortagesende. Damit baute der Bitcoin die Gewinne vom Nachmittag und Abend des Vortags aus. Seit Dienstagmittag zog die Notierung um rund 6.000 Dollar oder sieben Prozent an.