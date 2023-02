In der Nacht auf Donnerstag stieg der Bitcoin erstmals seit August 2022 wieder deutlich über die Marke von 24'000 Dollar und notiert am Vormittag bei 24'595 Dollar. Alleine in den letzten 24 Stunden ein prozentual zweistelliges Plus von über 11 Prozent. Seit Jahresbeginn summiert sich der Zugewinn auf über 48 Prozent.