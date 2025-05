Auf der Handelsplattform Bitstamp wurden für die älteste und bekannteste Kryptowährung am Donnerstag in der Spitze 100'527 US-Dollar gezahlt. Damit stieg der Bitcoin erstmals seit Februar wieder über die Marke von 100'000 Dollar. In der Nacht hatte der Bitcoin noch unter 97.000 Dollar notiert. Auch andere Kryptowährungen wie Ethereum, Solana oder XRP zogen an.