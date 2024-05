Die zuletzt wieder gestiegene Hoffnung auf Leitzinssenkungen in den USA stützt offenbar den Bitcoin. Eher schwache Konjunkturdaten und ein etwas gesunkener Inflationsdruck hatten die Zinssenkungserwartungen gestützt. «Die Hoffnung auf global sinkende Kapitalmarktzinsen spielt Bitcoin weiter in die Karten», kommentierte Analyst Timo Emden. «Dass der Preisdruck in der grössten Volkswirtschaft der Welt weiter nachlässt, nährt die Zinssenkungsfantasien, was zinslose Werte beflügelt.»