Der Kurs der ältesten und bekanntesten Kryptowährung Bitcoin lag zuletzt bei 90'535 US-Dollar. Dies ist der höchste Stand seit dem 13. Dezember. Im frühen Handel hatte sie noch weniger als 88'000 Dollar gekostet. Der Bitcoin notiert damit aber immer noch unter seinem jüngsten Hoch vom 9. Dezember, als er auf 94'652 Dollar gestiegen war.