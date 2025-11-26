Am Abend kletterte die Kryptowährung an der europäischen Börse Bitstamp bis auf rund 90'170 Dollar, fiel in der Folge allerdings wieder auf leicht unter 90'000 Dollar zurück. Vor dem Wochenende war der Bitcoin zeitweise bis auf rund 81'000 Dollar abgesackt. Ihr Allzeithoch hatte die grösste Kryptowährung Anfang Oktober bei gut 126'000 Dollar erreicht.