Bitcoin setzte seinen Rückgang am Dienstag fort und steuert damit auf den stärksten monatlichen Einbruch seit einer Reihe von Unternehmenszusammenbrüchen in der Branche im Jahr 2022 zu.
Die ursprüngliche Kryptowährung fiel während der asiatischen Handelszeiten um bis zu 2,64 Prozent auf 62'858 US-Dollar, seit der Börseneröffnung in Europa am heutigen Dienstag gings minus 3,52 Prozent auf 63'368,94 US-Dollar runter. Damit hat sie im Februar mehr als 19 Prozent verloren und steuert auf ihr schlechtestes Monatsergebnis seit Juni 2022 zu. In jenem Jahr löste der Zusammenbruch von TerraUSD, einem Stablecoin-Projekt, eine Kettenreaktion von Insolvenzen aus, darunter der Krypto-Hedgefonds Three Arrows Capital und der Kreditgeber BlockFi.
Bitcoin ist ausserdem auf dem Weg zu seinem fünften Monatsrückgang in Folge, seiner längsten Verlustserie seit 2018 - einer weiteren schwierigen Phase für die Kryptomärkte, die durch das Ende des Booms bei Initial Coin Offerings geprägt war.
Der Rückgang, der eine im Oktober begonnene Verkaufswelle fortsetzt, erfolgt vor dem Hintergrund einer allgemeinen Risikoaversion an den globalen Märkten, nachdem Präsident Donald Trump Pläne zur Anhebung der globalen Zölle auf 15 Prozent angekündigt hatte, was die Anleger verunsicherte und Aktien und andere risikoreichere Anlagen belastete.
«Die Entscheidung von Präsident Trump, die globalen Zölle auf 15 Prozent anzuheben, hat Risikoanlagen insgesamt erschüttert, und Bitcoin bewegte sich mit ihnen», sagte Rachael Lucas, Kryptoanalystin bei BTC Markets. «Trotz der Erzählung vom ‚digitalen Gold‘ wird Bitcoin weiterhin als Risikoanlage gehandelt. Wenn die makroökonomische Angst zunimmt, wandert das Kapital in traditionelle sichere Häfen. Bitcoin ist noch nicht so weit.»
Bitcoin nähert sich immer mehr seinem gleitenden 200-Wochen-Durchschnitt von 58'503 US-Dollar, schrieb Tony Sycamore, Analyst bei IG Australia, in einer Forschungsnotiz. Ob sich der Token über diesem Niveau halten kann, wie es ihm Anfang Februar gelungen ist, könnte darüber entscheiden, ob sich die Preise stabilisieren.
Umgekehrt würde ein Rückgang unter die Unterstützungszone von 58'000 bis 60'000 US-Dollar «wahrscheinlich den Weg für einen stärkeren Rückgang ebnen», schrieb Sycamore.
(Bloomberg/cash)