Die ursprüngliche Kryptowährung fiel während der asiatischen Handelszeiten um bis zu 2,64 Prozent auf 62'858 US-Dollar, seit der Börseneröffnung in Europa am heutigen Dienstag gings minus 3,52 Prozent auf 63'368,94 US-Dollar runter. Damit hat sie im Februar mehr als 19 Prozent verloren und steuert auf ihr schlechtestes Monatsergebnis seit Juni 2022 zu. In jenem Jahr löste der Zusammenbruch von TerraUSD, einem Stablecoin-Projekt, eine Kettenreaktion von Insolvenzen aus, darunter der Krypto-Hedgefonds Three Arrows Capital und der Kreditgeber BlockFi.