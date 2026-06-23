Damit darf die Bitcoin Suisse (Europe) AG als Crypto-Asset Service Provider (CASP) Kunden in ausgewählten EWR-Märkten bedienen. Nun soll die Expansion in Europa vorangetrieben und vermögende Privatpersonen, Unternehmen und institutionelle Investoren bedient werden. Die MiCAR-Zulassung sei demnach ein entscheidender Schritt auf dem Weg zu einer globalen Wealth-Management-Plattform, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag.