Die operativen Erträge von Bitcoin Suisse beliefen sich 2022 noch auf 37 Millionen Franken und damit weniger als halb so viel wie die 84 Millionen im aussergewöhnlich starken Jahr 2021, wie CEO Dirk Klee am Dienstag im Gespräch mit der Nachrichtenagentur AWP sagte. Unter dem Strich habe im vergangenen Jahr ein um Sonderfaktoren bereinigter operativer Verlust von 24 Millionen Franken resultiert nach einem Gewinn von 31 Millionen im Jahr davor, sagte Klee. Am Dienstag hatte bereits das Portal "Inside Paradeplatz" über die Zahlen berichtet.