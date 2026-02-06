Handelswoche des Grauens

«Für Bitcoin und Co bleibt es eine Handelswoche des Grauens», fasst es Analyst Timo Emden zusammen. Die Zinsangst schwebe wie ein Damoklesschwert über den Köpfen der Anleger, während Sorgen über Liquiditätsknappheit, institutionelle Kapitalabflüsse und eine ausgeprägte Risikoaversion den Markt belasten. Insbesondere über das Wochenende sollten sich Investoren auf weitere Unwägbarkeiten einstellen.