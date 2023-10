Grayscale hatte im August bei einem Berufungsgericht in Washington Rückendeckung erhalten, um den ersten börsengehandelten Bitcoin-ETF an den Start zu bringen. Die Bitcoin-Anleger warten allerdings seit langem auf die Zulassung eines ersten börsengehandelten Bitcoin-Spot-ETF (Exchange Traded Funds) - also eines Anlagefonds, der mit tatsächlichen Bitcoins unterlegt ist. Bisher dürfen in den USA lediglich Bitcoin-ETFs auf der Basis von Bitcoin-Futurekontrakten gehandelt werden.