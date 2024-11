«Es ist und bleibt bemerkenswert, dass selbst kleinste Rücksetzer postwendend hochgekauft werden», schrieb Experte Timo Emden von Emden Research in einem Kommentar. Die jüngste Kursbewegung dürfte zudem leerverkaufende Marktteilnehmer auf dem falschen Fuss erwischt haben. In diesem Kontext verstärke sich das Momentum von selbst. «Es herrscht weiterhin Goldgräberstimmung am Markt», so Emden. Ein nicht unbedeutender Teil der Anleger habe schlichtweg Angst, etwas zu verpassen. «Anleger blenden die Risiken komplett aus».