Der "Bloomberg Subdial Watch Index" fiel nach Angaben von Subdial, einer in London ansässigen Handelsplattform, um 0,1 Prozent auf 33'628 US-Dollar. Der Index bildet die Preise der 50 meistgehandelten Luxusuhren nach Transaktionswert ab. Nachdem ein Aufruhr in der Pandemie-Ära die Sekundärmarktpreise für Uhren im Jahr 2021 und Anfang 2022 auf Allzeithochs katapultierte, sind die Werte der am meisten gehypten Zeitmesser gesunken.