Der Bitcoin hat am Dienstag deutlich an Wert verloren. Auf der Handelsplattform Bitstamp fiel der Kurs der ältesten und bekanntesten Krypto-Währung am Morgen unter 64'000 US-Dollar. Zeitweise wurde der Bitcoin bei 63'471 Dollar gehandelt und damit auf dem tiefsten Stand seit fast zwei Wochen. Der Kurs entfernte sich deutlich vom Rekordhoch, das am Donnerstag bei knapp 73'800 Dollar erreicht worden war.