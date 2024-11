Der designierte US-Präsident Donald Trump hatte als Kandidat im Wahlkampf um Unterstützung der Kryptogeld-Community geworben und eine Lockerung der aktuell strengen US-Regeln in Aussicht gestellt. Zu den Ideen gehört auch eine strategische Bitcoin-Reserve für die USA. In Erwartung solcher Änderungen nach Trumps Amtseinführung am 20. Januar steigt der Kurs der Digitalwährung.