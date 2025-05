Risikoreiche Anlagen wie Aktien und Kryptowährungen profitierten davon, dass US-Präsident Donald Trump ein «bedeutendes» Handelsabkommen mit einem «grossen und hoch angesehenen Land» angekündigt hatte. Am Mittag bestätigte Trump Medienberichte, denen zufolge es sich dabei um Grossbritannien handelt. Bereits am Vortag hatte die Ankündigung von Handelsgesprächen der USA mit der chinesischen Regierung auf eine mögliche Deeskalation im Zollstreit zwischen den beiden grössten Volkswirtschaften der Welt hingedeutet und so den Bitcoin steigen lassen.