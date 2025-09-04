Die Schweiz will die EU-Regel übernehmen, «da viele Produkte in die EU exportiert werden und somit deren Vorgaben erfüllen müssen», antwortet der Bundesrat auf einen Vorstoss von FDP-Nationalrätin Jacqueline de Quattro (65, VD). Ab Mitte Januar 2028 sollen sie nicht mehr verkauft werden dürfen und ein Jahr später aus dem Verkehr gezogen werden.