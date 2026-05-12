Zu den Gründen für die seit Ende Februar anhaltenden Kursverluste dürfte unter anderem der erneut stark gestiegene Kakaopreis sowie eine eingeschränkte Preissetzungsmacht des Branchenprimus zählen. Nachdem Lindt & Sprüngli in den vergangenen Jahren die Preise seiner Produkte deutlich angehoben hatte, sind sich viele Marktbeobachterinnen und -beobachter inzwischen einig, dass weitere Preiserhöhungen zur Verteidigung der Margen schwieriger durchzusetzen sein werden. Insbesondere die Preisanpassungen rund um das Ostergeschäft seien bei den Konsumentinnen und Konsumenten nicht gut angekommen. Für eine nachhaltige Belebung der Umsätze seien demnach tiefere Preise notwendig.