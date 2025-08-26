Trump hatte wiederholt den Chef der US-Notenbank Federal Reserve, Jerome Powell, kritisiert und am Montag die Entlassung von Fed-Gouverneurin Lisa Cook bekanntgegeben. Sie hat eine Klage dagegen angekündigt. Die in Basel ansässige BIZ, die als Bank der Zentralbanken gilt, hatte im Juni in ihrem Jahresbericht vor einer neuen Ära der Unsicherheit für die Weltwirtschaft gewarnt.