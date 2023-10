Behördenzusammenarbeit ab Sommer 2022

Hervorgehoben wird vom Banken-Aufsichtsgremium aber auch die internationale Zusammenarbeit, die laut dem Bericht schon recht früh angelaufen ist: So habe die Finma schon ab dem Sommer 2022 "intensive Treffen" der "Crisis Management Group" (CMG) einberufen, die für die CS wichtige heimische und ausländische Behörden umfasste.



In Zusammenarbeit mit der Bank of England (BoE), der US Notenbank Fed und US-Behörden wie dem "Federal Deposit Insurance Corporation" (FDIC) und der "Securities and Exchange Commission" (SEC) seien dabei technische Fragen zur Vorbereitung einer Abwicklung behandelt worden. Dies hätte die Schweizer und die ausländischen Behörden in die Lage versetzt, eine Abwicklung durchzuführen.