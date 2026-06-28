Besonderes Augenmerk richtet die BIZ auf die Rekordverschuldung der öffentlichen Hand. De Cos betonte die Dringlichkeit, ‌die Schuldenstände in wichtigen Volkswirtschaften zu senken. Erschwerend komme hinzu, dass Staatsanleihen zunehmend von hoch verschuldeten Hedgefonds gehalten würden. Dies habe eine neue Wechselwirkung ​zwischen Staatsfinanzen und Finanzstabilität geschaffen, erklärte Frank Smets von ​der Währungs- und Wirtschaftsabteilung der BIZ. ​Diese Entwicklung könne zu häufigeren und stärkeren Kursverlusten bei Staatsanleihen führen und die Finanzierungsbedingungen rasch verschlechtern.