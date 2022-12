Konkurs des Unternehmens

Schon wenige Tage, nachdem FTX in Wilmington im US-Bundesstaat Delaware rund 100 Tochtergesellschaften Konkurs gehen liess, beschuldigte das US-Insolvenzteam die Regierung der Bahamas, sich in ihre Arbeit einzumischen. Bahamische Beamte seien "verantwortlich für unbefugten Zugang" zu FTX-Systemen, so der Vorwurf. Ziel sei gewesen, die die Kontrolle über digitale Vermögenswerte zu erlangen, die unter Aufsicht eines US-Gerichts standen.