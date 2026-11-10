Wenig Wasser- und Windkraft

Nachdem das erste Halbjahr 2026 bereits geprägt gewesen sei von «anspruchsvollen» Rahmenbedingungen wie einer tiefen Produktion der Wasser- und Windkraftwerke und unerwarteten Entwicklungen in der Geopolitik, habe sich dieser Trend im dritten Quartal fortgesetzt. Die Produktion der Wasser- und Windkraftwerke sei auch im Berichtsquartal unter dem langjährigen Durchschnitt geblieben - «eine Folge des langen, trockenen und heissen Sommers», so BKW.