Das Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) ging in der Folge im Vergleich zum Vorjahr um 15 Prozent auf 263,7 Millionen Franken zurück. Unter dem Strich stieg der Reingewinn aber um 7 Prozent auf 217,6 Millionen - dank einer guten Performance der Stilllegungs- und Entsorgungsfonds für das Kernkraftwerk Mühleberg (KKM).