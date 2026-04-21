Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heisst. Mit der Akquisition werde die BKW in Frankreich zu einer umfassenden Anbieterin von Energiedienstleistungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette - von der Produktion erneuerbarer Energien über Flexibilitätsvermarktung bis hin zur Stromlieferung an Unternehmen und öffentliche Einrichtungen.