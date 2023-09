Die BKW habe Massnahmen eingeleitet, um die Profitabilität des Dienstleistungsgeschäfts langfristig zu steigern. Dazu soll die BKW Building Solutions per 1. Januar 2024 mit der Bündelung ihrer Kompetenzen in den Bereichen Heizung, Lüftung, Kälte und Sanitär (HLKS) für den Grossanlagenbau im Wirtschaftsraum Zürich beitragen. Damit erweitere die BKW Building Solutions ihr Angebot an umweltschonenden Angeboten für Kunden und stärke die Effizienz in der Projektabwicklung.