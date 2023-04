Inflation weitläufig zurückgegangen

Die Gesamtinflation ist in den USA und in weiten Teilen Europas zurückgegangen, nachdem sie inmitten der Pandemie und des Krieges in der Ukraine in die Höhe geschnellt war. Grossbritannien verzeichnet jedoch immer noch zweistellige Zuwächse, und im Euroraum haben die Kerninflationsraten gerade ein Rekordhoch erreicht.