«Diese Krisen passieren dann, wenn man sie am wenigsten erwartet», sagte Taleb. «Und ich denke, wir befinden uns in einem ähnlichen Umfeld wie bei früheren Zusammenbrüchen, und der Markt wird selbstgefällig. Die Menschen sind daran gewöhnt. Am Anfang sind sie vielleicht etwas vorsichtiger, aber dann schlagen sie die Warnungen in den Wind und genau dann ist die Anfälligkeit am grössten.»