Der Grund dafür sei, dass die Welt aufgrund der Globalisierung viel stärker vernetzt sei und Probleme in einer Region auf die ganze Welt übergreifen könnten. Taleb schliesst sich einer Reihe von Beobachtern an der Wall Street und darüber hinaus an, die sich besorgt über den wachsenden Schuldenberg der USA äussern. In diesem Monat sagte der ehemalige Finanzminister Robert Rubin, die grösste Volkswirtschaft der Welt befinde sich im Hinblick auf ihre Staatsdefizite in einer “schrecklichen Lage”. Philipp Hildebrand, Vice Chairman von BlackRock, warnte unterdessen davor, dass ein Zahlungsausfall den Dollar als globale Währung gefährden könnte.