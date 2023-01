Der von Nassim Taleb beratene Hedgefonds Universa Investments erwartet wegen der ausufernden Schulden überall auf der Welt eine Erschütterung der Märkte, die mit der Weltwirtschaftskrise von 1929 vergleichbar ist. "Es handelt sich objektiv um die grösste Pulverfass-Zeitbombe in der Finanzgeschichte - grösser als in den späten 1920er Jahren und wahrscheinlich mit ähnlichen Folgen für die Märkte", schrieb Universa-Anlagechef Mark Spitznagel in einem Brief an die Investoren.