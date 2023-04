In einigen Bereichen sind die Zinserhöhungen der Fed und damit Anzeichen einer Rezession aber schon manifest, so Petersen. Etwa im US-Häusermarkt, vor allem aber hätten sich Risse im Finanzsektor gezeigt. Dies bekamen mittelgrosse Banken in den USA wie die Silicon Valley Bank in den USA oder die Credit Suisse in der Schweiz zu spüren. Für Petersen steht daher fest: "Wir erwarten für die weiteren Quartale und für das Jahresende eine Rezession in den USA."