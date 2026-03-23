Fink, der den weltgrössten Assetmanager mit einem Vermögen von rund 14 Billionen Dollar leitet, nutzt seine viel beachteten Briefe regelmässig, um die Bedeutung langfristiger Investitionen hervorzuheben. Obwohl zuletzt mehr Privatpersonen den Weg an die Märkte gefunden hätten, sei die Beteiligung immer noch bescheiden. Dies gelte insbesondere ‌für Aktien und andere traditionelle Anlageformen zum Aufbau von Wohlstand. «Die Geschichte lehrt, dass transformative Technologien einen enormen Wert schaffen.» Ein Grossteil dieses Wertes fliesse den Unternehmen zu, die sie entwickeln und einsetzen, sowie ​den Investoren, denen sie gehören.