Die Inflationserwartungen in Europa seien weitgehend im Einklang mit dem 2%-Ziel der Europäischen Zentralbank, die Wachstumsaussichten verbesserten sich und die Mittelzuflüsse in Anleihen blieben hoch, heisst es im Ausblick auf das vierte Quartal. Obwohl der Markt «auf Perfektion bepreist» sei, gebe es mit Gesamtrenditen von etwa 3% weiterhin Gewinnchancen. Besonders attraktiv seien Banken, Versorger sowie Technologie-, Medien- und Telekommunikationsunternehmen, die weniger von Zöllen betroffen seien.