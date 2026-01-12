Die US-Regierung hatte zuvor den Druck auf die Fed erhöht. Sie ​droht Notenbankchef Powell mit einer Anklage wegen dessen Aussagen vor dem Kongress zu einem Renovierungsprojekt am Fed-Hauptsitz, dessen Kosten höher ausfallen als zunächst angenommen. ‌Powell hatte dies als «Vorwand» bezeichnet, um ⁠mehr Einfluss auf die Zinspolitik zu gewinnen. Trump ‌fordert seit langem kräftige Zinssenkungen, die die Wirtschaft anschieben und die Kosten für die Neuverschuldung ‍senken dürften.