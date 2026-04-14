Der weltgrösste Vermögensverwalter steigerte im ersten Quartal Umsatz und Gewinn deutlich – getrieben von starken Zuflüssen in seine ETFs und einem Sprung bei den Performancegebühren.
Konkret erzielte BlackRock einen Umsatz von 6,70 Milliarden Dollar und einen Gewinn von 14,06 Dollar je Aktie, was einem Anstieg von gut 25 respektive 45 Prozent entspricht. Besonders ins Gewicht fielen dabei die Zuflüsse in die börsengehandelten Fonds sowie der deutliche Anstieg der erfolgsabhängigen Gebühren.
«BlackRock ist ein breit aufgestellter Akteur in den Bereichen öffentliche Märkte, private Märkte und Technologie», sagte Konzernchef Laurence Fink. «Diese Kombination wird von Tag zu Tag wertvoller.»
Die Anleger quittierten die Zahlen mit Käufen - die Aktie kletterte an der Wall Street um 3,5 Prozent.
(Reuters/cash)