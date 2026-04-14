Konkret erzielte BlackRock einen Umsatz von 6,70 Milliarden Dollar und einen Gewinn von 14,06 Dollar je Aktie, was einem Anstieg von gut 25 respektive 45 Prozent entspricht. Besonders ins Gewicht fielen dabei die Zuflüsse in die börsengehandelten Fonds sowie der deutliche Anstieg der erfolgsabhängigen Gebühren.