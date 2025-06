Der weltgrösste Vermögensverwalter BlackRock will seinen Umsatz bis 2030 um 15 Milliarden Dollar auf 35 Milliarden in die Höhe schrauben. Dies solle durch den Ausbau des Geschäfts mit privaten Anlagen erreicht werden, teilte das US-Unternehmen am Donnerstag auf einem Investorentag mit.