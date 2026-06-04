«Alle grossen technologischen Umwälzungen erzeugen Blasen», sagte Ray Dalio, der Gründer von Bridgewater Associates, am Mittwoch in einem Interview mit Bloomberg Television. «Niemand kann es exakt richtig machen. Man muss entweder sehr viel Geld ausgeben, um Marktanteile zu gewinnen, ohne sich Gedanken darüber zu machen, ob es zu viel ist, oder man investiert nicht genug und verliert Marktanteile.»

Halbleiterhersteller gehören derzeit zu den gefragtesten Aktien an der Wall Street. Angetrieben wird dies durch die Nachfrage nach Hochleistungs-Chips für KI-Rechenzentren, was die Börsen auf Rekordhöhen geführt hat. Dieser Aufschwung hat eine Debatte darüber ausgelöst, ob Anleger in einen überhitzten Markt investieren. Der Vorstandsvorsitzende von Nvidia, Jensen Huang, versuchte diese Sorgen zu zerstreuen und pries in dieser Woche die «wahnsinnig hohen» Renditen für Investoren an, die auf den KI-Boom setzen.