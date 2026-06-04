«Alle grossen technologischen Umwälzungen erzeugen Blasen», sagte Ray Dalio, der Gründer von Bridgewater Associates, am Mittwoch in einem Interview mit Bloomberg Television. «Niemand kann es exakt richtig machen. Man muss entweder sehr viel Geld ausgeben, um Marktanteile zu gewinnen, ohne sich Gedanken darüber zu machen, ob es zu viel ist, oder man investiert nicht genug und verliert Marktanteile.»
Halbleiterhersteller gehören derzeit zu den gefragtesten Aktien an der Wall Street. Angetrieben wird dies durch die Nachfrage nach Hochleistungs-Chips für KI-Rechenzentren, was die Börsen auf Rekordhöhen geführt hat. Dieser Aufschwung hat eine Debatte darüber ausgelöst, ob Anleger in einen überhitzten Markt investieren. Der Vorstandsvorsitzende von Nvidia, Jensen Huang, versuchte diese Sorgen zu zerstreuen und pries in dieser Woche die «wahnsinnig hohen» Renditen für Investoren an, die auf den KI-Boom setzen.
«Blasen platzen, wenn der Zeitpunkt kommt, Investitionen tatsächlich zu Geld zu machen», sagte Dalio und verwies dabei auf Bedenken hinsichtlich der Rentabilität vieler KI-Unternehmen.
«Das Anstechen der Blase geschieht, wenn Vermögen in Geld umgewandelt werden muss», sagte er. «Der heutige, von KI getriebene Markt folgt einer ähnlichen Entwicklung, auch wenn die Technologie selbst grossartig ist.»
Dalio ist Gründer von Bridgewater Associates, einem der grössten Hedgefonds der Welt. Der heute 76-Jährige schloss 2025 seinen vollständigen Rückzug aus dem Unternehmen ab, indem er seinen letzten verbliebenen Anteil verkaufte und aus dem Verwaltungsrat ausschied.
Sein Vermögen wird laut dem Bloomberg Billionaires Index auf 21,5 Milliarden US-Dollar geschätzt.
(Bloomberg/cash)