Mittlerweile lässt die Euphorie allerdings etwas nach und die Anlageklasse sieht immer überhitzter aus. Die Debatte, ob es sich vielleicht doch nur um eine Bärenmarkt-Rally handelt, geht also weiter. Die globalen Aktien haben Niveaus zurückerobert, die es zuletzt im Februar gab, bevor das Coronavirus begann, sich auch ausserhalb Chinas rasch auszubreiten.

Der Anstieg des MSCI ACWI Index von 42 Prozent gegenüber seinem März-Tief ist der stärkste in einem vergleichbaren Zeitraum seit 2009. Die Benchmark umfasst Aktien sowohl aus Schwellen- als auch aus Industrieländern. Das mittlere Kurs-Gewinn-Verhältnis im Index beträgt - bezogen auf die Gewinnprognosen für das nächste Jahr- mittlerweile 20 und ist damit so hoch wie seit 2002 nicht mehr.

“Das Risiko einer Korrektur wird steigen, wenn die Anleger weiterhin eine rasche Erholung einpreisen, insbesondere für Sektoren, die anfällig für eine weitere Infektionswelle oder eine Eskalation der Spannungen zwischen den USA und China sind”, sagte Tai Hui, Chefstratege für Asien bei JPMorgan Asset Management.

Anzeichen einer überzogenen Rally sind speziell die Kursgewinne der Weltbörsen in den vergangenen vier Wochen, die völlig losgelöst von den Gewinnprognosen waren - hier gab es seit Mai kaum Veränderungen. Der MSCI-Welt-Index befindet sich seit Monatsbeginn im überkauften Bereich. Der Relative-Stärke-Indikator des Index befindet sich auf dem höchsten Stand seit Januar, was Charttechnikern als Warnsignal für ein Rückschlagsrisiko gilt.

Faktoren wie der Geldregen zur Konjunkturstützung, die weltweite Lockerung von Corona-Sperren und die verblüffend positiven Beschäftigungszahlen in den USA locken neue Käufer an die Börse. Niedriger bewertete Sektoren werden aufgegriffen und die Rally erhält neuen Schub.

US-Aktien haben gerade einen wichtigen psychologischen Meilenstein überschritten und die diesjährigen Verluste wieder gutgemacht. Asiens Aktien-Benchmark hat einen Grossteil ihrer Pandemie-Verluste wieder wettgemacht, ebenso wie auch die die europäischen Aktien. Einige Anleger wappnen sich angesichts dessen für neue Volatilität.

“Diese Rally ist eine Folge der staatlichen Unterstützung, die über die Wirtschaft ausgeschüttet wird”, sagt Paul Sandhu, Leiter Multi-Asset Quant Solutions und Kundenberatung für den asiatisch-pazifischen Raum bei BNP Paribas Asset Management. “Es gibt bedeutende Risiken, die kurzfristig zu mehr Volatilität führen könnten. Deshalb sichern wir unsere Portfolios weiterhin gegen Verluste ab und suchen gleichzeitig nach Möglichkeiten, mittel- bis langfristig das Risiko zu erhöhen.”

Der spekulative Überschwang unter US-Optionshändlern hat laut Sundial Capital Research Inc inzwischen den höchsten Stand seit mindestens 20 Jahren erreicht. Mittelfristig stelle dies ein negatives Signal für Aktien dar, so das Analysehaus. Klassische Strategien zur Absicherung von Aktien mit Staatsanleihen seien indessen fraglich geworden, da die weltweiten Lockerung der Geldpolitik die Bondrenditen gedrückt hat.

“Wenn jeder Aktien hält, nur um sie an den nächstgrösseren Narren weiterzugeben, und wenn der grösste Narr eine Zentralbank mit unendlicher Liquidität ist, um sie zu kaufen, ja dann werden die Preise weiter steigen”, hiess es am Dienstag in einer Analyse der Rabobank.

(Bloomberg)