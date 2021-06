Der Auftragseingang in den fortgeführten Teilen bewege sich auf hohem Niveau, wobei sich der gute Geschäftsgang im zweiten Quartal fortgesetzt habe, teilte Bystronic am Montagabend mit.

Vor diesem Hintergrund erhöht Bystronic die Umsatzprognose fürs Gesamtjahr. Neu rechnet das Unternehmen laut der Mitteilung mit einem Wachstum im tiefen zweistelligen Prozentbereich. Auf eine Prognoseerhöhung hatte das Management die Anleger bereits nach Vorlage der Zahlen zum ersten Quartal Mitte April vorbereitet. Die bisherige Erwartung hatte die Firma nicht öffentlich gemacht.

Doch verglichen mit dem coronabedingt schwachen Vorjahr sei das Geschäft mit Maschinen zur Blechbearbeitung von Bystronic wieder in Schwung gekommen. Das habe sich bereits im Schlussquartal 2020 angedeutet und in den beiden folgenden Quartalen bestätigt, heisst es.

Im ersten Halbjahr 2021 rechnet Bystronic beim Auftragseingang im Vergleich zum Vorjahr mit einer Zunahme von über 55 Prozent und der Umsatz im fortgeführten Geschäft dürfte sich auf rund 430 Millionen Franken belaufen. Das würde einem Umsatzwachstum von 15 Prozent entsprechen.

Der positive Geschäftsgang sei in allen Regionen und in den meisten Produktbereichen breit abgestützt, schreibt Bystronic weiter. Neben pandemiebedingten Nachholeffekten sei vor allem auch im Service-Bereich eine Steigerung gelungen. Dieses Geschäft ist ein wichtiger Wachstumsmotor in der "Strategie 2025".

Mit noch keinen allzu grossen Sprüngen rechnet das Unternehmen bei der Profitabilität. Die EBIT-Marge werde sich im ersten Halbjahr wohl auf Vorjahresniveau bewegen, so die Mitteilung. Grund dafür seien Einmalkosten im Zusammenhang der Transformation der Gruppe. Im Gesamtjahr soll die Marge dann im Bereich von 8 bis 9 Prozent liegen. Zuletzt hatte man einen Wert im unteren Bereich der Bandbreite von 8 bis 10 Prozent in Aussicht gestellt.

Conzzeta wurde Anfang Mai in Bystronic umgetauft und umfasst nur noch das Geschäft mit Maschinen zur Blechbearbeitung. Der Outdoor-Bereich Mammut wurde an eine britische Investmentgesellschaft verkauft. Die Zahlen zum ersten Halbjahr publiziert Bystronic am 6. August.

(AWP)