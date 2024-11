Er verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in den Finanzmärkten und im Management internationaler Investment Management Operationen. Er begann seine Karriere als Aktienanalyst beim Schweizerischen Bankverein. Er besitzt einen Master of Science in Economics und Business Administration von der Copenhagen Business School in Dänemark und einen CEMS Master in Finance von der Universität Köln. Er ist CFA Charterholder und besitzt ein CEFA/AZEK-Diplom.