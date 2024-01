Jüngste Einkaufstour in Bilanz konsolidiert

Seit Roche im Oktober seine Zahlen vorgelegt hatte für die ersten neun Monate, ist der Konzern auf Einkaufstour gegangen. So hat er für mehr als 7 Milliarden US-Dollar ein experimentelles Mittel zur Behandlung von entzündlichen Darmerkrankungen vom US-Biotechunternehmen Roivant.



Für rund 3 Milliarden US-Dollar kaufen die Basler das US-Unternehmen Carmot Therapeutics. Mit diesem Schritt steigen Roche in den Wettlauf um die Behandlung von Fettleibigkeit ein. Über ein Lizenzabkommen mit dem US-Biotechunternehmen Remix Therapeutics hat sich Roche weitere Expertise auf dem Gebiet der RNA-Forschung ins Haus geholt. Über eine Kooperation mit dem US-Techkonzern Nvidia wiederum holt sich der Konzern einen Vorreiter in Punkto künstliche Intelligenz (KI) an Bord.



Auch die Diagnostiksparte hat Roche mit einer Akquisition gestärkt. So soll die Firma LumiraDx das Point-of-Care Geschäft der Basler künftig sinnvoll ergänzen.



Mit Blick auf die Pipeline gab es einmal mehr Licht und Schatten. So haben Roche und das US-Unternehmen Alnylam positive Ergebnisse in einer Dosisfindungsstudie mit dem Blutdrucksenker Zilebesiran erzielt. Auch in einer zulassungsrelevanten Kombinationsstudie Studie mit Inavolisib plus Palbociclib (Ibrance) und Fulvestrant erzielte Roche die erhofften Ergebnisse bei Brustkrebs-Patienten.



Dagegen erreichten die Basler mit dem Prüfkandidaten Elevidys nicht die erhoffte Wirkung bei Duchenne-Muskeldystrophie (DMD). Auch mit dem Multiple-Sklerose-Kandidaten Fenebrutinib erlitt der Konzern einen Rücksetzer. Hier hat die US Gesundheitsbehörde FDA das klinische Entwicklungsprogramm für das Medikament in den USA teilweise unterbrochen, nachdem einige Daten auf Leberschädigungen bei den betroffenen Patienten hindeuteten.