Schweizer Teuerung und US-Inflation im Fokus

Daher warten die Investoren bei den Konjunkturdaten vor allem auf die Schweizer Teuerungsdaten am Montag und auf die am Donnerstag anstehenden US-Inflationsdaten für Dezember. Sie erhoffen sich daraus Hinweise auf die künftigen Schritte der Schweizerischen Nationalbank (SNB) und der amerikanischen Fed. Gerade letztere versucht, mit erhöhten Zinsen die Teuerungsrate in Schach zu halten, zuletzt aber wie die SNB auf weitere Zinsschritte verzichtete. Die Analysten zeigen sich skeptisch. «Die US-Inflation ist tendenziell weiter auf dem Rückzug. Ein klares Signal wird von den Dezemberdaten aber wohl nicht ausgehen», sagt Commerzbank-Ökonom Christoph Balz. Auch im November haben sinkende Energiepreise die US-Inflation leicht gedrückt, was zeitweise für steigende Kurse an den Börsen sorgte. Experten weisen jedoch auf weiterhin hohe Raten bei der für die Fed besonders wichtige Kerninflation hin, bei der die schwankungsanfälligen Energie- und Lebensmittelpreise ausgeklammert werden.