Werro geht hingegen von sinkenden Handelsvolumen in der See- und Luftfracht aus und auch die Lager der Produzenten und Händler würden wohl weniger rasch wieder aufgefüllt, was kurzfristig nicht förderlich für das Geschäft von Kühne+Nagel sei. So liegt auch das Risiko bei einem Investment in diese Aktie darin, dass wegen der Rezession eine Überkapazität für Transportlösungen auf den Weltmeeren entsteht.