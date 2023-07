Der Vater gibt den Zeremonienmeister, der Sohn agiert im Stillen

Publicity mit Immobilien, Uhren oder Celebritys: Unternehmensgründer Jacob Arabo geniesst das Rampenlicht so oder so. Obwohl er die Leitung des Unternehmens längst an seinen Sohn Benjamin Arabov, der das "v" im usbekischen Namen der Familie im Gegensatz zu dem in den USA assimilierten Vater mit Stolz trägt, übergeben hat, bleibt er das Gesicht der Firma. An der Uhrenmesse in Genf, beim Spatenstich in Dubai, an Kundenevents: Der Vater gibt den Zeremonienmeister, der Sohn agiert im Stillen. Und baut an einem Unternehmen, dessen ostentativer Stil für viele eine Herausforderung bleibt.